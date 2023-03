Spezia - Inter 2 - 1, Nzola - Maldini piegano i nerazzurri. Non basta gol su rigore di Lukaku (dopo l'errore di Lautaro) (Di sabato 11 marzo 2023) È la serata nel quale il mondo si capovolge e l'Inter cade al Picco contro lo Spezia, capace di trionfare in casa dopo sei lunghi, lunghissimi mesi. Succede tutto nella ripresa: segna Maldini (per la ... Leggi su leggo (Di sabato 11 marzo 2023) È la serata nel quale il mondo si capovolge e l'cade al Picco contro lo, capace di trionfare in casasei lunghi, lunghissimi mesi. Succede tutto nella ripresa: segna(per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 433 : Spezia stun Inter ?? - Inter : Lo Spezia torna in vantaggio #SpeziaInter #ForzaInter - Inter : Spezia in vantaggio #ForzaInter #SpeziaInter - MarcoYera : @nox2793 Boh, in altri periodi lo Spezia con l’1-1 in tasca non avrebbe mai pensato di attaccare. Avrebbe protetto… - MarcoRed98 : RT @farted94: PAZZA INTER AMALA MILAN MERDA SIAMO NOI SIAMO NOI I TAMPONI DELL’ITALIA SIAMO NOI ZOZZONERI AI QUARTI LI BECCHIAMO E LI SFOND… -