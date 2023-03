Spezia-Inter (2-1), Inzaghi: “Trend negativo in trasferta” (Di sabato 11 marzo 2023) Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha commentato nel post-partita il match Spezia-Inter ai microfoni di DAZN. Dopo il Napoli e il Milan, anche l’Inter ferma la sua corsa in campionato: Maldini al 55’ e Nzola al 87’ puniscono i nerazzurri. A pochi giorni dalla sfida degli ottavi di Champions League contro il Porto, l’Inter di Inzaghi crolla al Picco di La Spezia, una sconfitta che sa di maledizione: sesto ko in trasferta in questo campionato per gli uomini di Inzaghi, a poco è servito il gol di Lukaku dal dischetto. Un’abitudine troppo rischiosa, visto la trasferta al Dragao a Porto, un match che per i nerazzurri vale tutta la stagione. Ottima prestazione dello Spezia invece, che ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 11 marzo 2023) Simone, tecnico dell’, ha commentato nel post-partita il matchai microfoni di DAZN. Dopo il Napoli e il Milan, anche l’ferma la sua corsa in campionato: Maldini al 55’ e Nzola al 87’ puniscono i nerazzurri. A pochi giorni dalla sfida degli ottavi di Champions League contro il Porto, l’dicrolla al Picco di La, una sconfitta che sa di maledizione: sesto ko inin questo campionato per gli uomini di, a poco è servito il gol di Lukaku dal dischetto. Un’abitudine troppo rischiosa, visto laal Dragao a Porto, un match che per i nerazzurri vale tutta la stagione. Ottima prestazione delloinvece, che ...

