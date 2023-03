Spezia-Inter 2-1, il tabellino della partita della 26ª giornata di Serie A (Di sabato 11 marzo 2023) Spezia-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo il tabellino della partita valida per la ventiseiesima giornata di Serie A 2022-2023. UNA VERGOGNA – L’autolesionismo dell’Inter si manifesta in tutto il suo squallore perdendo una partita che per quanto accaduto andava vinta di goleada. Lo Spezia vince sugli unici due tiri in porta (facile, quando piazzi fra i pali Samir Handanovic per scelta…) e conquista tre punti cruciali per la salvezza. Lautaro Martinez in avvio si fa parare l’ennesimo rigore della sua carriera, e non si capisce perché l’abbia calciato lui. Segna Daniel Maldini, il figlio d’arte, dopo un gol annullato a inizio ripresa allo ... Leggi su inter-news (Di sabato 11 marzo 2023)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo ilvalida per la ventiseiesimadiA 2022-2023. UNA VERGOGNA – L’autolesionismo dell’si manifesta in tutto il suo squallore perdendo unache per quanto accaduto andava vinta di goleada. Lovince sugli unici due tiri in porta (facile, quando piazzi fra i pali Samir Handanovic per scelta…) e conquista tre punti cruciali per la salvezza. Lautaro Martinez in avvio si fa parare l’ennesimo rigoresua carriera, e non si capisce perché l’abbia calciato lui. Segna Daniel Maldini, il figlio d’arte, dopo un gol annullato a inizio ripresa allo ...

