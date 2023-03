Spezia-Inter 2-1, i top&flop: Nzola fa ammattire Acerbi, Mkhitaryan si salva senza grossi meriti (Di sabato 11 marzo 2023) Nell’impresa dello Spezia, che nell’anticipo del venerdì della 26ma giornata di Serie A ha battuto 2-1 l’Inter al Picco, sono molti i protagonisti: dal portiere Dragowski, decisivo nel parare il rigore di Lautaro Martinez e non solo, a Kevin Agudelo, sempre pimpante con la sua tecnica, passando per l’autore del primo gol Daniel Maldini. Serata difficile, invece, per i ragazzi di Simone Inzaghi, a partire proprio da Martinez che ci mette tanto cuore, ma sbaglia troppo. I MIGLIORI M’Bala Nzola è il giocatore che si sta trascinando sulle spalle lo Spezia e anche stasera non ha fatto eccezione. Al di là della freddezza con cui ha trasformato il rigore che ha dato tre punti d’oro alla formazione di Semplici in ottica salvezza, i suoi strappi hanno messo a dura prova tutta la retroguardia dell’Inter. In casa ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023) Nell’impresa dello, che nell’anticipo del venerdì della 26ma giornata di Serie A ha battuto 2-1 l’al Picco, sono molti i protagonisti: dal portiere Dragowski, decisivo nel parare il rigore di Lautaro Martinez e non solo, a Kevin Agudelo, sempre pimpante con la sua tecnica, passando per l’autore del primo gol Daniel Maldini. Serata difficile, invece, per i ragazzi di Simone Inzaghi, a partire proprio da Martinez che ci mette tanto cuore, ma sbaglia troppo. I MIGLIORI M’Balaè il giocatore che si sta trascinando sulle spalle loe anche stasera non ha fatto eccezione. Al di là della freddezza con cui ha trasformato il rigore che ha dato tre punti d’oro alla formazione di Semplici in ottica salvezza, i suoi strappi hanno messo a dura prova tutta la retroguardia dell’. In casa ...

