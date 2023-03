Spezia-Inter 2-1 | cinque dati statistici che potresti non sapere

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 marzo 2023)2-1 è l’ennesimo atto di autolesionismo per la squadra di Inzaghi in questa stagione. La sconfitta del Picco è un disastro di proporzioni bibliche, con numeri inquietanti per quanto riguarda la questione rigori. E che dovrebbero far riflettere. ZERO – Le parate di Samir Handanovic nelle due partite giocate nel 2023 con l’, quelle contro Udinese e. Ossia: ha preso gol in ciascuno dei tre tiri in porta subiti. Che senso ha riproporlo ancora, visto che è come giocare senza portiere? SETTE – I rigori sbagliati da Lautaro Martinez su diciotto calciati da quando è all’. Di questi sei li ha falliti in partita, uno nella serie conclusiva del match di Coppa Italia perso contro la Lazio il 31 gennaio 2019. Il 38.89% delle volte che si è presentato dal dischetto non ha poi fatto gol: ...