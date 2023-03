Spettacoli per famiglie e mostre: il week-end in provincia (Di sabato 11 marzo 2023) Sono numerose le iniziative promosse nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccano Spettacoli per famiglie e mostre. Ecco la panoramica degli eventi organizzati in provincia sabato 11 e domenica 12 marzo. ALMENNO SAN BARTOLOMEO – Visita guidata a San Tomè ALZANO LOMBARDO – Spettacoli per grandi e piccini nel fine-settimana con Pandemonium Teatro BREMBATE – A Brembate la pediatra Carla per “Tierra!” BRUSAPORTO – Scambio di figurine a Brusaporto CALUSCO D’ADDA – La mostra “Ecce Covid” arriva a Calusco CAZZANO SANT’ANDREA – A Cazzano Sant’Andrea mercatino agricolo Km0 CLUSONE – Monica Vitti, Fiore del mio giardino – Visita ai Grandi Classici di Clusone GROMO – “Kintsugi dell’anima”, a Gromo mostra personale di Ema Grazioli LEFFE – Apertura del Museo del Tessile a Leffe MARTINENGO – ... Leggi su bergamonews (Di sabato 11 marzo 2023) Sono numerose le iniziative promosse nel fine-settimana in Bergamasca. Fra gli appuntamenti spiccanoper. Ecco la panoramica degli eventi organizzati insabato 11 e domenica 12 marzo. ALMENNO SAN BARTOLOMEO – Visita guidata a San Tomè ALZANO LOMBARDO –per grandi e piccini nel fine-settimana con Pandemonium Teatro BREMBATE – A Brembate la pediatra Carla per “Tierra!” BRUSAPORTO – Scambio di figurine a Brusaporto CALUSCO D’ADDA – La mostra “Ecce Covid” arriva a Calusco CAZZANO SANT’ANDREA – A Cazzano Sant’Andrea mercatino agricolo Km0 CLUSONE – Monica Vitti, Fiore del mio giardino – Visita ai Grandi Classici di Clusone GROMO – “Kintsugi dell’anima”, a Gromo mostra personale di Ema Grazioli LEFFE – Apertura del Museo del Tessile a Leffe MARTINENGO – ...

