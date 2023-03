Spatuzza | il pentito ora è libero Dalle scuse ai parenti della strage alla preghiera in via dei Georgofili

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoQuaNews : RT @repubblica: 'Spatuzza ha ucciso mio fratello don Pino Puglisi, ma è pentito: giusto che esca' [di Salvo Palazzolo] - repubblica : 'Spatuzza ha ucciso mio fratello don Pino Puglisi, ma è pentito: giusto che esca' [di Salvo Palazzolo] - JosephPisa21 : Spatuzza completamente libero 40 omicidi Tra i quali acido Di Matteo ,tritolo nell’auto di Borsellino. La legge pre… - infoitinterno : Dopo 26 anni di carcere torna in libertà il pentito Gaspare Spatuzza - TV2000it : RT @TV2000it: Mafia, dopo 26 anni il pentito Spatuzza torna in libertà #10marzo #Tv2000 @tg2000it #mafia #GaspareSpatuzza #pentito @VirmanC… -

Revocati i domiciliari: con la sua collaborazione ha svelato i segreti degli attentati degli anni NovantaTornato in libertà ilGaspare, che con le sue rivelazioni svelò i depistaggi sulla strage di via D'Amelio avvenuta a Palermo il 19 luglio del 1992., come rivela il 'Corriere della Sera', ha ...di mafia Gaspare, 59 anni, dei quali 26 anni trascorsi tra carcere e domiciliari, ha ottenuto la liberazione condizionale. Lo scrive il Corriere della Sera, spiegando che da due ...

Mafia: dopo 26 anni il pentito Spatuzza torna in libertà Agenzia ANSA

"Spatuzza ha fatto i suoi errori ma ha superato molto bene quel tipo di vita", dice oggi don Russo. Fu il sacerdote, durante il cammino con il detenuto-pentito, a combinare un incontro che si scopre ...Ora, dopo 26 anni tra carcere e domiciliari, torna libero anche Gaspare Spatuzza. La notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera. Il pentito ha ottenuto la libertà vigilata: già da due ...