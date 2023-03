Sparatoria a Suio Terme | sciolta la prognosi per Miriam Mignano e convalidato l’arresto per il carabiniere

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 11 marzo 2023) Proseguono le indagini per quando accaduto lo scorso martedì a, nel Comune di Castelforte, in provincia di Latina. Qui, come si ricorderà, unin congedo letteralmente accecato dalla gelosia ha aperto il fuoco prima contro una donna – con la quale aveva precedentemente avuto una relazione – e poi contro il direttore dell’impianto termale. Una vera e propria tragedia quella consumatasi alledie che è costato la vita al Dirigente dell’impianto termale, Giovanni Fidaleo. Buone notizie invece per la donna,, per la quale è statala, Giuseppe Molinaro chiede il perdono delle vittime La ...