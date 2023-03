Spara alla moglie con la pistola e si uccide | erano sposati da 50 anni

(Di sabato 11 marzo 2023) Hato, utilizzando unache teneva in casa per uso sportivo, e poi ha rivolto l'arma contro se stesso: la donna è in fin di vita, mentre lui è morto sul colpo. È accaduto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TelevideoRai101 : Spara alla moglie e poi si uccide - Eterna1998 : MA ANCORA DARE RETTA A ?? CHE SPARA ASSURDITÀ DALLA MATTINA ALLA SERA ANCORA CHE RITORNA SU NINO, SU ANTONELLA ECC.… - QdSit : Tragedia a Pavia: pensionato spara alla moglie e poi si uccide - PasqualeMarro : #Cilavegna #MauroCasazza spara alla moglie e si toglie la vita. Lei è in condizioni disperate - LookaTxt : RT @solounataty: Uno di quelli che più odio è Dimarco Federico. Ecco, l’ho detto. Mi irrita alla vista, sopravvalutato come pochi. Gli si g… -

È accaduto questo pomeriggio intorno alle 16,30 a Cilavegna ( Pavia ), in una villetta di via Pisacane 74,periferia del paese lomellino di poco più di 5 mila abitanti, al confine con la ...Gli ospiti reggono per lunghi trattisuperiorità dei partenopei ma sono costretti ad alzare ... il georgiano riceve in ripartenza da Osimhen, mette a sedere tre difensori e lasotto la ...E' accaduto questo pomeriggio intorno alle 16,30 a Cilavegna (Pavia), in una villetta di via Pisacane 74,periferia del paese lomellino di poco più di 5 mila abitanti, al confine con la ...

Bimbo di sei anni spara alla maestra, ma non sarà incriminato: «Non capirebbe il processo» leggo.it

Prima spara alla moglie, poi si uccide. Attimi di terrore oggi pomeriggio a Cilavegna, in via Pisacane. Mauro Casazza, conosciuto in paese per il suo lavoro di parrucchiere prima della… Leggi ...Ha sparato alla moglie, utilizzando una pistola che teneva in casa per uso sportivo, e poi ha rivolto l'arma contro se stesso: la donna è in fin di vita, mentre lui è morto sul colpo. È accaduto ...