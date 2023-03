(Di sabato 11 marzo 2023) Durante la partita Napoli-Atalanta, sono stati registrati momenti di tensione tra l’allenatore, Luciano, e l’attaccante, Duvan. Durante la partita tra Napoli e Atalanta, allo stadio “Maradona”, si sono verificati momenti di tensione tra Luciano, l’allenatore del Napoli, e Duvan, attaccante dell’Atalanta e ex giocatore del Napoli. Al termine del primo tempo, mentresi dirigeva verso gli spogliatoi, è stato catturato dalledi DAZN mentre rimproverava con ampi gesti. Il tecnico di Certaldo sembrava molto arrabbiato e ha urlato alcune parole all’attaccante colombiano. In particolare,ha rimproveratodi lamentarsi troppo e di non aver fatto nulla in campo, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Spalletti- Zapata, duro faccia a faccia: la frase urlata intercettata dalla telecamere #NapoliAtalanta #Spalletti… - salvione : Spalletti contro Zapata, duro faccia a faccia: la frase urlata all’intervallo - Spazio_Napoli : Rabbia Spalletti nell’intervallo, c’entra l’arbitraggio: avete visto? – FOTO - sportli26181512 : #Spalletti contro #Zapata, duro faccia a faccia: la frase urlata all’intervallo: Atitmi concitati al termine del pr… - calciomercatoit : ??#NapoliAtalanta - Animi caldi nell'intervallo: tensione tra #Zapata e #Spalletti -

...perché Kim in difesa guida tutto il reparto con straordinaria sicurezza e così Hojlund e, ... Una prova d'orchestra a dimostrazione del perfetto lavoro svolto da, perché l'impressione è ...Allenatore:. ATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Musso; Toloi, Djimsiti (43 Demiral), Scalvini; Maehle (69 Zappacosta), De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic (69 Boga); Hojlund (46 Muriel),. ...Gasperini e- Calciomercato.itHojlund e Lookman hanno deluso: 'ha fatto una partita migliore, ma questo non vuole dire che non sia contento di Hojlund. E' giovane ed normale che ogni ...

Spalletti-Zapata, lite a fine primo tempo: 'Mister, ma non posso parlare' AreaNapoli.it

Kvaratskhelia, Kim e Rrahmani su tutti. Ma come sempre è il collettivo che fa la differenza in casa Napoli, dove brillano tutti o quasi gli uomini di Spalletti. Al contrario, la Dea di Gasperini confe ...Spalletti riparte coi gol di Kvaratskhelia e Rrahmani. Dimentica lo stop con la Lazio e infligge un 2-0 a una buona Dea, mancata però in fase offensiva. E il vantaggio sulle inseguitrici aumenta… Legg ...