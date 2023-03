(Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: 4 minutiLucianoin conferenza stampa ha parlato nel post-di Napoli-Atalanta. La sua squadra ha ripreso a correre dopo la sconfitta contro la Lazio: “Bisogna riuscire a diventare tutti extra-large per andare a ritrovare quelle stelle che ci permetterebbero di vivere momenti indimenticabili e bisogna continuare a mantenere i piedi per terra. Le partite vanno giocate contro questi avversari qui. Io ho rispetto per il lavoro di Gasperini e lui anche quest’anno sta facendo un campionato importante. Gioca le partite a viso aperto, con qualità ed ha una mentalità di quelle che a me piacciono. Ed è un motivo in più per fare i complimenti ai nostri calciatori che hanno esibito unmolto alto, andando a sbattere contro gli avversari. Del tipo: ‘Giochiamocela e vediamo chi è più ...

Victor Osimhen è uscito nel finale della garacontro l'Atalanta per fare spazio a Simeone. Gesto di stizza e un po' di nervosismo per il bomber azzurro al momento della sostituzione. Una partita di grande sacrificio la sua: è mancato solo ......Sky si commenta la vittoria del Napoli con Paolo Condò sorpreso per il coinvolgimento di... però è chiaro che la sequenza Lazio - Atalanta portava un peso su questa partita che è stata......- Atalanta il gesto di: "Credo che la sconfitta con la Lazio non aveva lasciato dubbi, però è chiaro che la sequenza Lazio - Atalanta portava un peso su questa partita che è stata...

Spalletti: "Vinta partita di gran livello. Kvara come Maradona" anteprima24.it

Stadio Maradona. Sarà una sfida importante: il Napoli vuole riprendere il proprio cammino in campionato e sfruttare la sconfitta dell’Inter di ieri contro lo Spezia per allungare ulteriormente. Zapata ...Luciano Spalletti tesse le lodi di tutti ... Se ti abbassi e aspetti l’avversario fai fatica a vincere. A noi piace giocare in velocità, giocare un calcio moderno. I ragazzi in questo sono bravissimi, ...