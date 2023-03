Spalletti | “Se giri le spalle a Kvaratskhelia | sei un difensore morto Ecco come sta Kim”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 11 marzo 2023) Lucianocommenta la vittoria del suo Napoli contro l’Atalanta , elogi pere Kim. Il tecnico del Napoli, Luciano, si è mostrato soddisfatto della vittoria contro l’Atalanta e ha dichiarato, al termine della gara, ai microfoni di DAZN: “ha una qualità nell’uno contro uno importante. Se glile, poi sei ‘’. La qualità della finalizzazione è tanta roba. Sono partite di grandissimo livello. L’Atalanta ha giocato benissimo, ci ha creato difficoltà nei duelli. Il fatto di far gol e vincere questa partita per la squadra è importantissimo, venivamo da una sconfitta. Abbiamo reagito da grande squadra. Se lo meritano i calciatori, hanno fatto una grande partita”. In seguito, ...