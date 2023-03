Spalletti: “Paragone Kim-Koulibaly, dico la mia: uno è il centrale più forte del Mondo” (Di sabato 11 marzo 2023) Al termine della partita contro l’Atalanta, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Kim fa venti cose incredibili in una partita, per me è davvero il centrale più forte del Mondo. Quando parte con la palla e decide di partire palla al piede, porta la palla nell’area avversaria L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 11 marzo 2023) Al termine della partita contro l’Atalanta, l’allenatore del Napoli, Luciano, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Kim fa venti cose incredibili in una partita, per me è davvero ilpiùdel. Quando parte con la palla e decide di partire palla al piede, porta la palla nell’area avversaria L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... D_Stanko______ : @Nando9687 @Sanfra1407 Se prendi i giocatori dell'Inter e quelli del Napoli o di qualunque altra squadra non c'è pa… - aceinibitore : @matt_2994 Ma anche spalletti eh, a me fa ridere il paragone con spalletti. Spalletti ci ha portato in champions c… - _andreacioffi_ : @InterCM16 Vero, però se dobbiamo analizzare questo 'paragone' a 360 gradi, dobbiamo dire che Spalletti ha avuto un… - sportli26181512 : Chi è meglio tra #Sarri e #Spalletti? La risposta del tecnico della #Lazio è tutta da ridere: Chiamato in causa sul… - sscalcionapoli1 : Gregucci: “Col Napoli sarà una partita aperta, sul paragone Spalletti-Sarri…” -