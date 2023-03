Spalletti: «Kvaratskhelia ha segnato un gol alla Maradona» (Di sabato 11 marzo 2023) La conferenza di Spalletti: Dobbiamo riuscire tutti a ritrovare quelle stelle che ci consentirebbero di vivere momenti indimenticabili. Bisogna imparare a mantenere i piedi per terra, poi le partite vanno giocate. Anche quest’anno l’Atalanta sta facendo un campionato importante con coraggio, mentalità. Motivo in più per fare i complimenti ai nostri calciatori. Pressione continua, come se dicessero: vediamo chi è più bravo. Kvaratskhelia Mi sembra più importante fargli i complimenti per la qualità che ha giocato, si è presentato due volte a un metro dal portiere. Ha fatto un gol degno di Maradona, questa volta si può dire, qualità di toccare palla nello stretto. Rapidità di esecuzione in tutti questi tocchi ravvicinati, quando ti punta diventa immarcabile «Kim è recuperabile per il Francoforte, Meret bisogna vedere. Non ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 marzo 2023) La conferenza di: Dobbiamo riuscire tutti a ritrovare quelle stelle che ci consentirebbero di vivere momenti indimenticabili. Bisogna imparare a mantenere i piedi per terra, poi le partite vanno giocate. Anche quest’anno l’Atalanta sta facendo un campionato importante con coraggio, mentalità. Motivo in più per fare i complimenti ai nostri calciatori. Pressione continua, come se dicessero: vediamo chi è più bravo.Mi sembra più importante fargli i complimenti per la qualità che ha giocato, si è presentato due volte a un metro dal portiere. Ha fatto un gol degno di, questa volta si può dire, qualità di toccare pnello stretto. Rapidità di esecuzione in tutti questi tocchi ravvicinati, quando ti punta diventa immarcabile «Kim è recuperabile per il Francoforte, Meret bisogna vedere. Non ...

