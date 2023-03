Spalletti: «Ci siamo presi una soddisfazione contro chi aveva parlato alla prima sconfitta» (Di sabato 11 marzo 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria al Maradona contro l’Atalanta Sul primo gol «Tutto parte dalla pressione di Anguissa che va addosso e recupera la palla, Osimhen si fa trovare pronto, la pulisce bene e la passa bene a Kvara che dal punto di vista nell’uno contro uno e nello stretto è fortissimo» Se lo è goduto? «Sono partite di grandissimo livello perché davanti avevamo un’Atalanta che ha fatto una grande partita, è stato dentro la gara e ci ha creato difficoltà. Il fatto di fare gol e di riuscire a vincere per la squadra è importantissimo perché venivamo da una sconfitta. Hanno reagito da grandissima squadra e ce lo meritavamo» Reagito a cosa? «Reagito a quello che ci hanno detto. È stato ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 marzo 2023) Il tecnico del Napoli, Luciano, haai microfoni di Dazn dopo la vittoria al Maradonal’Atalanta Sul primo gol «Tutto parte dpressione di Anguissa che va addosso e recupera la p, Osimhen si fa trovare pronto, la pulisce bene e la passa bene a Kvara che dal punto di vista nell’unouno e nello stretto è fortissimo» Se lo è goduto? «Sono partite di grandissimo livello perché davantimo un’Atalanta che ha fatto una grande partita, è stato dentro la gara e ci ha creato difficoltà. Il fatto di fare gol e di riuscire a vincere per la squadra è importantissimo perché venivamo da una. Hanno reagito da grandissima squadra e ce lo meritavamo» Reagito a cosa? «Reagito a quello che ci hanno detto. È stato ...

