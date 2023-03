Spalletti a sorpresa sulla formazione: “Non tutti possono farlo dal 1 minuto” (Di sabato 11 marzo 2023) Tra pochi minuti scenderanno in campo Napoli e Atalanta e Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita del match. Il tecnico è apparso sereno e convinto delle potenzialità della propria squadra, di seguito quanto evidenziato: “Confermo la stessa formazione perché abbiamo potuto lavorare tanto, abbiamo sempre cinque sostituzioni e ci sono anche quelli che essendo abituati a giocare dall’inizio non trovano il ritmo se entrano e viceversa quelli che sono abituati a subentrare”. Spalletti, Napoli Queste le parole di Spalletti riguardo le sue scelte di formazioni che, a differenza di quanto in molti ipotizzavano, non ha stravolto la squadra confermando gli undici titolari tipo. Diversa scelte per Gasperini che, invece, a sorpresa ha escluso ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 11 marzo 2023) Tra pochi minuti scenderanno in campo Napoli e Atalanta e Luciano, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita del match. Il tecnico è apparso sereno e convinto delle potenzialità della propria squadra, di seguito quanto evidenziato: “Confermo la stessaperché abbiamo potuto lavorare tanto, abbiamo sempre cinque sostituzioni e ci sono anche quelli che essendo abituati a giocare dall’inizio non trovano il ritmo se entrano e viceversa quelli che sono abituati a subentrare”., Napoli Queste le parole diriguardo le sue scelte di formazioni che, a differenza di quanto in molti ipotizzavano, non ha stravolto la squadra confermando gli undici titolari tipo. Diversa scelte per Gasperini che, invece, aha escluso ...

