Spagna: Il Real Madrid torna vincere, tris all'Espanyol (Di sabato 11 marzo 2023) Il sabato della 25/a giornata di Liga è caratterizzato dal ritorno alla vittoria del Real Madrid, che batte 3 - 1 l'Espanyol al Bernabeu. Nel primo tempo segnano i brasiliani Vinicius Junior (22') con ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 11 marzo 2023) Il sabato della 25/a giornata di Liga è caratterizzato dal ritorno alla vittoria del, che batte 3 - 1 l'al Bernabeu. Nel primo tempo segnano i brasiliani Vinicius Junior (22') con ...

Così dopo i due pareggi contro Atletico Madrid e Betis, il Real torna a vincere in campionato portandosi momentaneamente a - 6 dal Barcellona di Xavi, che domani gioca contro l'Athletic Bilbao.

Dalla Spagna: Mbappé pentito di aver accettato il rinnovo col Psg
Secondo il quotidiano spagnolo, il francese si sarebbe fatto nuovamente vivo con il Real Madrid, spiegando i motivi del rinnovo con i parigini e ribadendo la sua intenzione di unirsi al Real.

Clamoroso dalla Spagna: Mbappé ha chiesto al Real di essere acquistato
Un retroscena che ha del clamoroso, come rivelato da Marca. Come spiegato dal quotidiano spagnolo, Kylian Mbappé ha contattato il Real Madrid attraverso il suo entourage dichiarandosi pentito di aver accettato un nuovo contratto con il Psg. Il fuoriclasse francese avrebbe chiesto, inoltre, di essere acquistato dai Blancos.