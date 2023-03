Spaccio di droga, denunciato un 50enne di Lioni (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella hanno denunciato un 50enne di Lioni per “Detenzione ai fini di Spaccio di sostanza stupefacente”. Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale svolto a Montella in orario pomeridiano, i Carabinieri hanno intimato l’“Alt” al conducente di un’autovettura in transito. L’atteggiamento sospetto dell’automobilista ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. All’esito dell’attività, l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato trovato in possesso di 16 dosi di sostanza stupefacente di tipo crack. Alla luce delle evidenze emerse, il 50enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. La droga è stata sottoposta a ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella hannoundiper “Detenzione ai fini didi sostanza stupefacente”. Durante un servizio di controllo alla circolazione stradale svolto a Montella in orario pomeridiano, i Carabinieri hanno intimato l’“Alt” al conducente di un’autovettura in transito. L’atteggiamento sospetto dell’automobilista ha indotto i militari ad approfondire le verifiche. All’esito dell’attività, l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato trovato in possesso di 16 dosi di sostanza stupefacente di tipo crack. Alla luce delle evidenze emerse, ilè stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Laè stata sottoposta a ...

