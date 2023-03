Sorella disperso: “Lo Stato non sospenda ricerche” (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – “Per favore, non sospendete le ricerche in mare dei nostri cari. Noi pensiamo che sotto la barca ci siano ancora molti corpi”. A dirlo è Zahra Barati, una donna afghana che nel naufragio del 26 febbraio ha perso il fratello partito dalla Turchia per raggiungere la Sorella in Finlandia. “Chiediamo che lo Stato ci aiuti – dice- Per favore continuate la ricerca nel mare finché si trovi l’ultima persona dispersa. Noi vogliamo un aiuto”. Poi, la donna che ha anche partecipato al corteo di oggi s Steccato di Cutro, chiede che venga preso il Dna di tutti i familiari di vittime i cui corpi non si trovano. Ringrazio questo popolo che ci ha dato voce”, ha detto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – “Per favore, non sospendete lein mare dei nostri cari. Noi pensiamo che sotto la barca ci siano ancora molti corpi”. A dirlo è Zahra Barati, una donna afghana che nel naufragio del 26 febbraio ha perso il fratello partito dalla Turchia per raggiungere lain Finlandia. “Chiediamo che loci aiuti – dice- Per favore continuate la ricerca nel mare finché si trovi l’ultima persona dispersa. Noi vogliamo un aiuto”. Poi, la donna che ha anche partecipato al corteo di oggi s Steccato di Cutro, chiede che venga preso il Dna di tutti i familiari di vittime i cui corpi non si trovano. Ringrazio questo popolo che ci ha dato voce”, ha detto. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

