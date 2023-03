(Di sabato 11 marzo 2023) Chi lavora con laIva è tenuto al pagamento di una piccola “tassa” che se non pagata può portare parecchi problemi Chi dice fattura presuppone da sempre il pagamento di una piccola imposta che tutti siamo tenuti a pagare. L’abbiamo sempre pagata, ma ora qualcosa è cambiato, e bisogna fare molta attenzione. Occhio all’accertamento dell’Agenzia delle Entrate – AnsaFoto (Ilovetrading.it)Stiamo parlando dell’imposta di bollo, che è obbligatoria se l’importo della fattura, escluso, esente o fuori campo IVA, supera i 77,47 euro. L’obbligo può essere assolto in maniera differente, a seconda che si tratti di fattura elettronica o cartacea, ma è ineludibile. Nel primo caso, va pagata come disposto dall’art. 6, DM 17/06/2014; è dunque comodo e utile sfruttare l’apposita funzione nell’ambito della fattura elettronica. Nel secondo caso, invece, si può procedere con la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Sono 'spiccioli', ma se hai la Partita IVA devi dichiararli: possono costarti carissimi - MassyAgostino : @H_V_Maradona @capuanogio Amico caro. Sono operazioni fatte da tutti i club, ti ricordi come hai comprato Osmhen? P… - Finferlo4 : @leggoit Ricordo un particolare che vi è sfuggito, se ci tenete come giornale alla serietà ed alle notizie vere. Lu… - gilamalfa : @maripiani Che poi rispetto agli ingaggi dei calciatori sono spiccioli, per quelli non si lamenta nessuno. - Massimo5858 : RT @OharaPina: Da quando il presidente @GiuseppeConteIT e il suo governo ha portato i soldi del PNRR, i soliti noti si sono avventati come… -

Non si parla di pochi: basti pensare che il solo mantenimento della diga anti - veleni ... di questi, ben 3,3 milionistati spesi solo per l'approvvigionamento di energia elettrica . Ma ...... i 636 milioni di sterline di entrate " triplicate rispetto al 2020 "sì sostenute dalla ... Non certo. E non certo una sicurezza per la sostenibilità dei conti futuri, dato che l'anno ...emerse inoltre anche altre indiscrezioni, che riguardano proprio la Visari: la ragazza infatti ... almeno per ora, quanto detto fino a questo punto fa riferimento a gossipsulla coppia. ...

Svizzero ruba monete da Fontana di Trevi: denunciato RomaToday

L'azienda è certa di non riuscire a finire prima di fine anno e non intende pagare l'affitto oltre. Cosa succede in via Nullo ...Quasi inutili i 25 neoassunti, perché altrettante risorse se ne sono andate dopo aver vinto un concorso. Gisci: "Il nostro territorio ha bisogno di più persone" ...