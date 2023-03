Sonnolenta Primavera

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 11 marzo 2023) Loretta Goggi con Luca e Paolo - Benedetta“Benedettaè un varietà che mi sta addosso senza costringermi a parlare del passato”. Parola di Loretta Goggi. Eppure il passato rappresenta gran parte di Benedetta, almeno della prima puntata. Continui richiami e troppe teche Rai, un po’ per omaggiare l’ospite di turno, un po’ per ricordare quello che è stato e non c’è più, fanno dello show un viaggio all’interno del mondo dello spettacolo senza alcun parallelo tra ieri e oggi. La showgirl torna con una trasmissione tutta sua dopo trent’anni e da lì sembra ripartire. “Non è un programma autocelebrativo” è stata un po’ la premessa che ha accompagnato l’attesa di Benedetta. La resa, però, dice altro perché la Goggi finisce di fatto per celebrare la sua carriera: con Heather Parisi ...