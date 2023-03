Sondaggi politici elettorali oggi 11 marzo 2023: strage di Cutro, due italiani su tre sono rimasti colpiti. Il 26% dà la responsabilità agli scafisti (Di sabato 11 marzo 2023) Sondaggi politici elettorali oggi 11 marzo 2023 Sondaggi politici elettorali – Quasi due italiani su tre sono rimasti colpiti dal naufragio di Cutro, finora costato la vita a 74 persone. Lo afferma l’ultimo Sondaggio realizzato da Euromedia per La Stampa. Secondo l’istituto diretto da Alessandra Ghisleri, il 29,7 percento degli italiani dice di pensare “in continuazione” alla strage mentre il 35,9 percento afferma di essere rimasto colpito, ma non più di tanto (“mi ha colpito ma la vita va avanti e tra qualche giorno l’avrò rimosso, dimenticato, messo da parte”, la domanda fatta agli ... Leggi su tpi (Di sabato 11 marzo 2023)11– Quasi duesu tredal naufragio di, finora costato la vita a 74 persone. Lo afferma l’ultimoo realizzato da Euromedia per La Stampa. Secondo l’istituto diretto da Alessandra Ghisleri, il 29,7 percento deglidice di pensare “in continuazione” allamentre il 35,9 percento afferma di essere rimasto colpito, ma non più di tanto (“mi ha colpito ma la vita va avanti e tra qualche giorno l’avrò rimosso, dimenticato, messo da parte”, la domanda fatta...

