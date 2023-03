Sondaggi, balzo di Elly Schlein nell’indice di gradimento dei leader: è seconda dietro Giorgia Meloni (Di sabato 11 marzo 2023) Elly Schlein seconda nella classifica di gradimento dei leader politici. Secondo l’ultima rilevazione di Ipsos per il Corriere della sera, la nuova leader del Partito democratico raggiunge quota 36 nell’indice calcolato su quanti esprimono una valutazione. E quindi tenendo fuori un 30 per cento di intervistati che dicono di “non conoscerla”. Davanti a lei c’è Giorgia Meloni al 52, mentre la neo eletta dem supera Giuseppe Conte (29), Matteo Salvini (27) e Silvio Berlusconi (27). Secondo l’analisi di Nando Pagnoncelli, la guida del Partito democratico affidata a una giovane donna “suscita grande interesse“. Ogni valutazione, spiega, “è condizionata dalla sua notorietà che risulta ancora limitata“, ma un intervistato su quattro “esprime ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023)nella classifica dideipolitici. Secondo l’ultima rilevazione di Ipsos per il Corriere della sera, la nuovadel Partito democratico raggiunge quota 36calcolato su quanti esprimono una valutazione. E quindi tenendo fuori un 30 per cento di intervistati che dicono di “non conoscerla”. Davanti a lei c’èal 52, mentre la neo eletta dem supera Giuseppe Conte (29), Matteo Salvini (27) e Silvio Berlusconi (27). Secondo l’analisi di Nando Pagnoncelli, la guida del Partito democratico affidata a una giovane donna “suscita grande interesse“. Ogni valutazione, spiega, “è condizionata dalla sua notorietà che risulta ancora limitata“, ma un intervistato su quattro “esprime ...

