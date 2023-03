Somma Vesuviana | investito da mezzo pesante mentre lavora | 58enne muore in ospedale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SarnoNotizie : Tragico incidente sul lavoro a Somma Vesuviana: morto 58enne - MARIGLIANO : - gazzettanapoli : Un uomo di 58 anni è morto in ospedale per le conseguenze delle ferite riportate in un incidente sul lavoro, a Somm… - AntonioGubelli2 : Oggi visita al cantiere degli scavi della villa di Cesare Ottaviano Augusto, a Somma Vesuviana (NA). Andata e ritorno 12 km. - PasqualeMarro : #SommaVesuviana #VincenzoInfante, 58enne, morto sul lavoro -

Travolto e ucciso da un mezzo pesante durante una fase di manovra. Tragedia sul lavoro a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, dove nel pomeriggio di venerdì 10 marzo il titolare di una azienda edile ha perso la vita in seguito al drammatico incidente avvenuto per cause in corso di accertamento. Un 58enne è stato investito da un mezzo pesante in manovra nella ditta Trasporti. Trasferito all'Ospedale del Mare è deceduto.

Somma Vesuviana: travolto da un mezzo pesante, muore sul lavoro a 58 anni Virgilio

Questa volta è accaduto a Somma vesuviana, un Lavoratore di 58 anni perde la vita sul luogo di lavoro. Proprio a Somma vesuviana dove a gennaio fu organizzata dall’ organizzazione sindacale FAILMS una ...Un uomo di 58 anni è morto in ospedale per le conseguenze delle ferite riportate in un incidente sul lavoro, a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Il fatto - secondo quanto riferiscono i ...