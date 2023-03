Soffocò la moglie | ergastolo per Zeeshan FdI | respinta l’assurda pretesa di infermità mentale

Leggi su secoloditalia

La Corte di assise di primo grado di Bolzano ha condannato all'il quarantenne pachistano Mustafaper l'uccisione dellaFatima, di 28 anni. La giovane, incinta di otto mesi, è stata picchiata e soffocata nel suo letto a Versciaco, in Alta Val Pusteria, nella notte del 30 gennaio 2020. Perisolamento diurno per 6 mesi La pena prevede anche l'isolamento diurno per 6 mesi, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. A titolo di provvisionale,è chiamato a pagare 50.000 euro e a rifondere le spese del procedimento alla parte civile. La determinazione dei danni patrimoniali e non per la parte civile sono rimessi al giudice civile.