Social Domus, apre il nuovo servizio di infermieri di famiglia e di comunità (Di sabato 11 marzo 2023) L’iniziativa . Nella nuova struttura di via XXIV Maggio saranno presenti tre operatori che si alterneranno negli ambulatori per 3 volte a settimana. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 11 marzo 2023) L’iniziativa . Nella nuova struttura di via XXIV Maggio saranno presenti tre operatori che si alterneranno negli ambulatori per 3 volte a settimana.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Nella nuova struttura di via XXIV Maggio saranno presenti tre operatori che si alterneranno negli ambulatori per 3… - ComunediBergamo : RT @webecodibergamo: La struttura si trova nell’area dell’ex Ospedali Riuniti in piazzetta Marcovigi (all’altezza di via XXIV Maggio 30). S… - ComunediBergamo : RT @discoradioIT: #Bergamo: inaugurata oggi pomeriggio la Social Domus, la nuova casa dei Servizi sociali che ora hanno sede nell’area dell… - JuanPablo_EJ : RT @ComunediBergamo: Inaugurata la Social Domus. Domani Open Day dalle 10.00 alle 17.00. Tutti gli appuntamenti dedicati alla cittadinanza… - TuttoQuaNews : RT @webecodibergamo: La struttura si trova nell’area dell’ex Ospedali Riuniti in piazzetta Marcovigi (all’altezza di via XXIV Maggio 30). S… -