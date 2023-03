SOCIAL CALCIO – Respinto il ricorso della FIGC al Consiglio di Stato: i tifosi puntano il dito verso Gravina (Di sabato 11 marzo 2023) E’ Stato Respinto il ricorso della FIGC al Consiglio di Stato sulla carta Covisoc: e ora i tifosi puntano il dito verso Gravina Il ricorso presentato dalla FIGC al Consiglio di Stato sull’ormai nota carta Covisoc, presentato in seguito alla decisione del TAR del Lazio, è Stato Respinto. E così la Federazione è obbligata a consegnare quella comunicazione ai legali di Paratici e Cherubini che ne avevano fatto richiesta. Inevitabilmente, la notizia ha fatto il giro dei SOCIAL. ??? E menomale avrebbe fatto finta di niente. Pensa se invece avesse fatto il ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 marzo 2023) E’ilaldisulla carta Covisoc: e ora iilIlpresentato dallaaldisull’ormai nota carta Covisoc, presentato in seguito alla decisione del TAR del Lazio, è. E così la Federazione è obbligata a consegnare quella comunicazione ai legali di Paratici e Cherubini che ne avevano fatto richiesta. Inevitabilmente, la notizia ha fatto il giro dei. ??? E menomale avrebbe fatto finta di niente. Pensa se invece avesse fatto il ...

