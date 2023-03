Sniffa in chiesa e si fa un video, identificato un 60enne a Orbetello (Di sabato 11 marzo 2023) E’ stato identificato il sessantenne, conosciuto nel Comune di Orbetello (Grosseto) , che, all’interno di due differenti chiese di Orbetello, si è fatto riprendere in video mentre inala una sostanza... Leggi su feedpress.me (Di sabato 11 marzo 2023) E’ statoil sessantenne, conosciuto nel Comune di(Grosseto) , che, all’interno di due differenti chiese di, si è fatto riprendere inmentre inala una sostanza...

