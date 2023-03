Sky: domani esami strumentali per Kim per valutare l’infortunio al polpaccio (Di sabato 11 marzo 2023) Kim Min-jae ha lasciato anzitempo Napoli-Atalanta a causa di un problema fisico. Il difensore sudcoreano lamentava un fastidio al polpaccio destro, lo stesso che l’aveva fatto preoccupare al Mondiale, ormai mesi fa. Probabilmente la sua sostituzione è stata a scopo precauzionale, ma a fine partita l’ex Fenerbahce ha salutato il pubblico con una vistosa fasciatura al polpaccio. Nel postpartita ci ha pensato Spalletti a tranquillizzare tutti sulle sue condizioni: «Sta benissimo, quando è uscito gli ho detto “non ti inventare niente che domani ti alleni”» Ma a Sky Massimi Ugolini ha spiegato «Kim ha un risentimento al polpaccio destro, lo stesso di cui aveva già sofferto durante il Mondiale. domani ci saranno tutti gli esami strumentali per valutare bene ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 11 marzo 2023) Kim Min-jae ha lasciato anzitempo Napoli-Atalanta a causa di un problema fisico. Il difensore sudcoreano lamentava un fastidio aldestro, lo stesso che l’aveva fatto preoccupare al Mondiale, ormai mesi fa. Probabilmente la sua sostituzione è stata a scopo precauzionale, ma a fine partita l’ex Fenerbahce ha salutato il pubblico con una vistosa fasciatura al. Nel postpartita ci ha pensato Spalletti a tranquillizzare tutti sulle sue condizioni: «Sta benissimo, quando è uscito gli ho detto “non ti inventare niente cheti alleni”» Ma a Sky Massimi Ugolini ha spiegato «Kim ha un risentimento aldestro, lo stesso di cui aveva già sofferto durante il Mondiale.ci saranno tutti gliperbene ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Sky: domani esami strumentali per #Kim per valutare l’infortunio al polpaccio Nonostante le rassicurazioni di… - LuciaDiMartin18 : RT @SkyTG24: A #Health domani parleremo di #glaucoma, una malattia cronica e progressiva che può portare alla perdita della vista. In studi… - giovannitundo : RT @SkyTG24: A #Health domani parleremo di #glaucoma, una malattia cronica e progressiva che può portare alla perdita della vista. In studi… - SkyTG24 : A #Health domani parleremo di #glaucoma, una malattia cronica e progressiva che può portare alla perdita della vist… - not_Furge : E' partito beppe Manca solo l'intervista esclusiva a Sky che domani va in ogni edizione di skysport24 dalle 12am a… -