Sintesi e gol del Napoli (Di sabato 11 marzo 2023) Calcio italiano: 03/11/2023 alle 20:28 TEC Il georgiano ha aperto il barattolo contro l’Atalanta e ha guidato ancora una volta il Napoli verso lo scudetto Rrahmani ha segnato il gol della pace con un gran colpo di testa La capolista della Serie A si è riconquistata con la vittoria nell’ennesima esibizione del Kvaratskhelia, che ha sbilanciato la partita contro un’Atalanta passata dal più al meno (2-0). I tre punti portano la squadra a 18 punti di vantaggio sul secondo posto, l’Inter, che ha perso contro lo Spezia. Ci sono ancora 12 partite da giocare, ma sembra impossibile che lo ‘scudetto’ sfugga a questo grande Napoli. PISOLINO ATA FORMAZIONI Napoli Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae Kim (Juan Jesus, 76?), Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (Elmas, 66?); ... Leggi su justcalcio (Di sabato 11 marzo 2023) Calcio italiano: 03/11/2023 alle 20:28 TEC Il georgiano ha aperto il barattolo contro l’Atalanta e ha guidato ancora una volta ilverso lo scudetto Rrahmani ha segnato il gol della pace con un gran colpo di testa La capolista della Serie A si è riconquistata con la vittoria nell’ennesima esibizione del Kvaratskhelia, che ha sbilanciato la partita contro un’Atalanta passata dal più al meno (2-0). I tre punti portano la squadra a 18 punti di vantaggio sul secondo posto, l’Inter, che ha perso contro lo Spezia. Ci sono ancora 12 partite da giocare, ma sembra impossibile che lo ‘scudetto’ sfugga a questo grande. PISOLINO ATA FORMAZIONIMeret; Di Lorenzo, Rrahmani, Min-Jae Kim (Juan Jesus, 76?), Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski (Elmas, 66?); ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RadioRossonera : Non basta al #Milan femminile il gol del vantaggio di Piemonte nel primo tempo del ritorno della semifinale di… - AC_1908 : RT @MauriLog: @capuanogio In sintesi #Gravina, quello dei playoff perché la Juve vince troppo, quello che sul gol annullato contro la Saler… - AlexC9601 : RT @MauriLog: @capuanogio In sintesi #Gravina, quello dei playoff perché la Juve vince troppo, quello che sul gol annullato contro la Saler… - BerrutiL : RT @MauriLog: @capuanogio In sintesi #Gravina, quello dei playoff perché la Juve vince troppo, quello che sul gol annullato contro la Saler… - enzono16 : RT @MauriLog: @capuanogio In sintesi #Gravina, quello dei playoff perché la Juve vince troppo, quello che sul gol annullato contro la Saler… -