Sinner-Gasquet stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023 (Di sabato 11 marzo 2023) Jannik Sinner se la vedrà contro Richard Gasquet nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2023 (cemento outdoor). Esordio in California per la testa di serie numero undici, che ha potuto beneficiare di un bye al primo turno. Non ci sono precedenti contro il veterano francese, che partirà nettamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultimo è reduce dal successo in tre set sul croato Borna Gojo. Servirà una piccola impresa al transalpino per contrastare la pesantezza di palla di Sinner, apparso in grande spolvero nelle ultime settimane sul circuito internazionale. In un eventuale terzo turno l’altoatesino potrebbe affrontare Lorenzo Musetti in un derby tutto italiano. Il carrarino, tuttavia, non avrà un impegno semplice contro ... Leggi su sportface (Di sabato 11 marzo 2023) Jannikse la vedrà contro Richardnel secondo turno deldi(cemento outdoor). Esordio in California per la testa di serie numero undici, che ha potuto beneficiare di un bye al primo turno. Non ci sono precedenti contro il veterano francese, che partirà nettamente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. Quest’ultimo è reduce dal successo in tre set sul croato Borna Gojo. Servirà una piccola impresa al transalpino per contrastare la pesantezza di palla di, apparso in grande spolvero nelle ultime settimane sul circuito internazionale. In un eventuale terzo turno l’altoatesino potrebbe affrontare Lorenzo Musetti in un derby tutto italiano. Il carrarino, tuttavia, non avrà un impegno semplice contro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bertolca10 : Oltre a Matteo #Berrettini, oggi saranno in campo #Sinner vs. Gasquet e Lorenzo #Musetti che se la vedrà con l'altr… - Sinnerc4 : RT @Ubitennis: ?? Ultimi preparativi anche per Jannik Sinner a Indian Wells prima del match d’esordio contro Gasquet. ??@lucabaldi70 #Tenn… - Sinnerc4 : RT @lorenzofares: Un vero e proprio incrocio Italia - Francia, al 2T del #BNPParibasOpen di #IndianWells #Sinner ???? vs Gasquet ???? (64 67 6… - infoitsport : Indian Wells, Sinner inizia contro Gasquet: 'Stiamo lavorando bene' - sinneristi1 : RT @giovannipelazzo: Definiti nella notte gli avversari di Jannik #Sinner ???? e Lorenzo #Musetti ???? al 1T di #IndianWells. Jannik affronter… -