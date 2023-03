“Sindrome della ragazza fortunata”, i rischi del nuovo trend di Tiktok: “È pericolosa, soprattutto se alimentata dagli influencer”. Parla l’esperta (Di sabato 11 marzo 2023) È un trend lanciato di recente su Tiktok. È la “Sindrome della ragazza fortunata” o Lucky Girl Syndrome. Si basa sull’idea che basti auto-convincersi che le cose nella vita andranno sempre bene per farle andare davvero nel modo giusto e ottenere tutto ciò che si desidera. Un concetto che sembra fare riferimento al pensiero positivo, alla capacità di orientare i pensieri in modo ottimistico per raggiungere così i propri obiettivi. Ma in questo caso siamo di fronte a qualcosa di diverso e, forse, più rischioso. “Un atteggiamento positivo ha sicuramente un’influenza su una parte di quello che facciamo. Come quando ci presentiamo a un colloquio di lavoro con un atteggiamento entusiasta”, ci spiega la dottoressa Sara Zamperlin, psicologa psicoterapeuta, sui social come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) È unlanciato di recente su. È la “” o Lucky Girl Syndrome. Si basa sull’idea che basti auto-convincersi che le cose nella vita andranno sempre bene per farle andare davvero nel modo giusto e ottenere tutto ciò che si desidera. Un concetto che sembra fare riferimento al pensiero positivo, alla capacità di orientare i pensieri in modo ottimistico per raggiungere così i propri obiettivi. Ma in questo caso siamo di fronte a qualcosa di diverso e, forse, piùoso. “Un atteggiamento positivo ha sicuramente un’influenza su una parte di quello che facciamo. Come quando ci presentiamo a un colloquio di lavoro con un atteggiamento entusiasta”, ci spiega la dottoressa Sara Zamperlin, psicologa psicoterapeuta, sui social come ...

