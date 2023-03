(Di sabato 11 marzo 2023) MILANO – IRed sono tornati. A quattro anni di distanza dal trionfale “Blue Eyed Soul”, una delle band più apprezzate del Regno Unito, torna con il nuovo album in studio dal titolo “Time” in uscita il 26 maggio su etichetta Warner Music. Intanto, dopo uno strepitoso 2022 che ha visto iRed esibirsi in 73 show davanti ad oltre 600.000 persone in tutta Europa, la band si esibirà in una serie di show in tutta Europa nell’estate 2023 confermando la sua reputazione di una delle migliori live act di oggi. IRed saranno live anche in Italia per cinque imperdibili show. Qui di seguito le: Giugno 2023 27 – Trani, Piazza Duomo – Italia 28 – Macerata, Sferisterio – Italia Luglio 1- Lucca Summer Festival 2023 – Italia 3 – Marostica, Piazza Deli Scacchi – Italy 4 – Torino, Stupinigi Sonic Park 2023 – ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Simply Red, ecco le date del tour italiano - Puntoint : @UnaCertaCarmen @el__cantero La Copertina con quella stampa AZZURRO NAPOLI, le selezioni musicali, altro che Hit Pa… - Agricolturabio1 : RT @Tuitterobrutto: Mi si è sbloccato un ricordo Simply red - The right thing - Tuitterobrutto : Simply red - Suffer (Mi è partita la scimmia ??) - OlgaProzorov : RT @Tuitterobrutto: Mi si è sbloccato un ricordo Simply red - The right thing -

In the next step, it will enhance its expressive force and vividly tellstories through Douyin ... and a new mode of "smart all - for - one tourism" can be launchedwith your mobile phone. "......radiofoniche ' Don't You Worry ' ( PLATINO in Italia e Top 3 dell0Airplay radiofonico ) e '... Lecce (domenica 13 agosto 2023, Oversound Music Festival) e Olbia (lunedì 14 agosto 2023,...Queste le date già annunciate dell'edizione 2023 di Lucca Summer Festival: 29 giugno Kiss - Skid Row 1 luglio -12 luglio Sigur Ros " King Princess 13 luglio Placebo 14 luglio Norah Jones ...

I Simply Red annunciano il nuovo album Time Sky Tg24

MILANO - I Simply Red sono tornati. A quattro anni di distanza dal trionfale “Blue Eyed Soul”, una delle band più apprezzate del Regno Unito, torna con il ...The 2023 red snapper season in Alabama will begin later this spring with a drastically cut quota compared to last year.