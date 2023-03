Simone Cristicchi e Amara omaggio a Battiato il 16 marzo a Latisana

Leggi su udine20

(Di sabato 11 marzo 2023) foto di Edoardo ScreminUn viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un rapimento – mistico e sensuale – tanto necessario in questo tempo in cui viviamo. È “Torneremo ancora” – concerto mistico per, lo straordinario progetto diorganizzato da International Music and Arts. Partito il 19 giugno scorso dal Teatro Romano di Verona per il Festival della Bellezza, il tour –accolto da un grande consenso di pubblico– arriva con quattro nuove date in Friuli Venezia Giulia (tre delle quali registrano il tutto esaurito). Biglietti ancora disponibili solo il 16(Teatro Odeon, ore 20,45, biglietti qui: https://bit.ly/3PiY4RA); mentre sono sold out i concerti in calendario nei giorni successivi: il 17a ...