Silvio Berlusconi non ha pubblicato la sua dichiarazione dei redditi (Di sabato 11 marzo 2023) Silvio Berlusconi è il solo leader politico a non avere rispettato la legge che obbliga parlamentari e membri del governo alla pubblicazione della ultima dichiarazione dei redditi, della situazione patrimoniale e in caso di inizio legislatura anche dei finanziamenti ricevuti e delle spese effettuate durante la campagna elettorale. Tutta la documentazione doveva essere depositata in Senato e resa pubblica nella scheda personale del senatore sul sito Internet della istituzione entro tre mesi dalla sua proclamazione. Il termine ultimo entro cui effettuare il deposito era dunque quello del 13 gennaio 2023. Alla data di sabato 11 marzo, Berlusconi non aveva ancora reso pubblico nessuno dei documenti richiesti, tenendo riservata la sua condizione economica e reddituale che per lustri aveva invece reso ...

