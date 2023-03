Silk-Faw - L'Emilia-Romagna revoca i fondi per la supercar italo-cinese (Di sabato 11 marzo 2023) Scorrono i titoli di coda della favola Silk-Faw, società che avrebbe dovuto costruire nella Motor Valley supercar elettriche e ibride con capitali sino-americani e know-how italiano. L'ultimo atto di questa vicenda, che Quattroruote ha sempre seguito da vicino raccontando prima la nascita e poi il declino di questo ambizioso progetto, è la revoca da parte della Regione Emilia-Romagna tramite un atto dirigenziale della Giunta - del contributo di 4,5 milioni di euro a favore della joint venture che avrebbe dovuto aprire un polo produttivo a Gavassa (Reggio Emilia). Contestualmente, è saltato anche il patto per la costruzione dello stabilimento. In estate l'ultimatum. Nel documento della Giunta si parla di una rinuncia all'accordo di insediamento e sviluppo sottoscritto in data 27 aprile ... Leggi su quattroruote (Di sabato 11 marzo 2023) Scorrono i titoli di coda della favola-Faw, società che avrebbe dovuto costruire nella Motor Valleyelettriche e ibride con capitali sino-americani e know-how italiano. L'ultimo atto di questa vicenda, che Quattroruote ha sempre seguito da vicino raccontando prima la nascita e poi il declino di questo ambizioso progetto, è lada parte della Regionetramite un atto dirigenziale della Giunta - del contributo di 4,5 milioni di euro a favore della joint venture che avrebbe dovuto aprire un polo produttivo a Gavassa (Reggio). Contestualmente, è saltato anche il patto per la costruzione dello stabilimento. In estate l'ultimatum. Nel documento della Giunta si parla di una rinuncia all'accordo di insediamento e sviluppo sottoscritto in data 27 aprile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiancarloDeRisi : Silk Faw, flop super auto elettriche di lusso in Emilia. KO Prodi e Bonaccini - - vulcanoblusette : Paolo Egonu torna in Italia? Era fuggita i Turchia dicendo che l'Italia era un paese razzista Ora torna e giocheráb… - giraldiorazio : Questa è la sinistra italianaSilk Faw, flop super auto elettriche di lusso in Emilia. KO Prodi e Bonaccini -… - il_mio_giornale : Silk-Faw addio, a Reggio Emilia tramonta il sogno dell’auto elettrica - alfreaudi : RT @EnricoFaraboll1: ???? LE FERRARI CINESI DI PRODI FINISCONO NELLE MANI DELLA MAGISTRATURA La Silk Faw, fabbrica di supercar elettriche s… -