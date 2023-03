Silk-Faw - Game over vicino | l' Emilia-Romagna revoca i fondi per la supercar italo-cinese

Leggi su quattroruote

(Di sabato 11 marzo 2023) Scorrono i titoli di coda della favola-Faw, società che avrebbe costruire nella Motor Valleyelettriche e ibride con capitali sino-americani e know-how italiano. L'ultimo atto di questa vicenda, che Quattroruote ha sempre seguito daraccontando prima la nascita e poi il declino di questo ambizioso progetto, è lada parte della Regionetramite un atto dirigenziale della Giunta - del contributo di 4,5 milioni di euro a favore della joint venture che avrebbe dovuto aprire un polo produttivo a Gavassa (Reggio). Contestualmente, è saltato anche l'accordo per la costruzione dello stabilimento. In estate l'ultimatum. Nel documento si parla di una rinuncia all'accordo di insediamento e sviluppo sottoscritto in data 27 aprile ...