Silk Faw, che flop! Il fallimento del duo Prodi-Bonaccini è servito (Di sabato 11 marzo 2023) Doveva essere un'operazione dalla potenza mondiale mai vista, quella delle 'super car' elettriche insediate a Reggio Emilia, con la benedizione entusiasta dell'ex presidente della Commissione Europea, il reggiano Romano Prodi, e le scene di giubilo del governatore Bonaccini. Segui su affaritaliani.it

Silk Faw, flop super auto elettriche di lusso in Emilia. KO Prodi e Bonaccini Le supercar di Silk Faw pronte a lasciare l'Italia senza preavviso Comune e Regione preannunciavano che tra dipendenti interni e primo indotto ci sarebbero potuti essere circa 5000 nuovi posti di ... Silk flop. Aragona (FdI): 'Dimostrazione di totale incapacità della giunta' Scrive Alessandro Aragona, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia a Reggio Emilia, in merito al naufragio del progetto di costruire uno stabilimento di Silk Faw a Villa Gavassa. 'Come Fratelli d'Italia avevamo espresso, a piu' riprese, enormi dubbi su un progetto molto nebuloso sia dal punto di vista della compagine societaria a capo dell'... Silk flop. Comune cancella ampliamento 'A seguito della rinuncia da parte di Silk Faw ai termini dell'Accordo sottoscritto con la Regione Emilia - Romagna in merito al bando di insediamento e sviluppo, nonché considerata l'assenza a tutt'oggi degli atti relativi alla ... Le supercar dipronte a lasciare l'Italia senza preavviso Comune e Regione preannunciavano che tra dipendenti interni e primo indotto ci sarebbero potuti essere circa 5000 nuovi posti di ...Scrive Alessandro Aragona, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia a Reggio Emilia, in merito al naufragio del progetto di costruire uno stabilimento dia Villa Gavassa. 'Come Fratelli d'Italia avevamo espresso, a piu' riprese, enormi dubbi su un progetto molto nebuloso sia dal punto di vista della compagine societaria a capo dell'...'A seguito della rinuncia da parte diai termini dell'Accordo sottoscritto con la Regione Emilia - Romagna in merito al bando di insediamento e sviluppo, nonché considerata l'assenza a tutt'oggi degli atti relativi alla ... Silk-Faw, addio alle hypercar elettriche Usa-Cina a Reggio Emilia Corriere La fine del progetto Silk Faw: il Comune cancella gli atti urbanistici REGGIO EMILIA – Anche il Comune prende atto della rinuncia da parte di Silk Faw al progetto di realizzare a Reggio Emilia uno stabilimento produttivo per hypercar elettriche. A seguito della rinuncia ... Game over vicino: l'Emilia-Romagna revoca i fondi per la supercar italo-cinese Stop ai 4,5 milioni di euro di contributo regionale e all'accordo per la costruzione dello stabilimento: lo stabilisce un atto dirigenziale della Giunta ... REGGIO EMILIA – Anche il Comune prende atto della rinuncia da parte di Silk Faw al progetto di realizzare a Reggio Emilia uno stabilimento produttivo per hypercar elettriche. A seguito della rinuncia ...Stop ai 4,5 milioni di euro di contributo regionale e all'accordo per la costruzione dello stabilimento: lo stabilisce un atto dirigenziale della Giunta ...