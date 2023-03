Silk Faw | che flop! Fallimento del duo Prodi-Bonaccini Al posto dello stabilimento | un campo di erbacce

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giovann16809249 : RT @EnricoFaraboll1: ???? LE FERRARI CINESI DI PRODI FINISCONO NELLE MANI DELLA MAGISTRATURA La Silk Faw, fabbrica di supercar elettriche s… - MazerRackham_id : RT @TrueReportNet: ???? LE FERRARI CINESI DI PRODI FINISCONO NELLE MANI DELLA MAGISTRATURA La Silk Faw, fabbrica di supercar elettriche sino… - BusiMatia : LE FERRARI CINESI DI PRODI FINISCONO NELLE MANI DELLA MAGISTRATURA La Silk Faw, fabbrica di supercar elettriche sin… - Bera49164308 : RT @TrueReportNet: ???? LE FERRARI CINESI DI PRODI FINISCONO NELLE MANI DELLA MAGISTRATURA La Silk Faw, fabbrica di supercar elettriche sino… - BusiMatia : LE FERRARI CINESI DI PRODI FINISCONO NELLE MANI DELLA MAGISTRATURA La Silk Faw, fabbrica di supercar elettriche sin… -

'A seguito della rinuncia da parte di Silk Faw ai termini dell'Accordo sottoscritto con la Regione Emilia - Romagna in merito al bando di insediamento e sviluppo, nonché considerata l'assenza a tutt'oggi degli atti relativi alla ...REGGIO EMILIA - Anche il Comune prende atto della rinuncia da parte di Silk Faw al progetto di realizzare a Reggio Emilia uno stabilimento produttivo per hypercar elettriche. Scrive Alessandro Aragona, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia a Reggio Emilia, in merito al naufragio del progetto di costruire uno stabilimento di Silk Faw a Villa Gavassa. 'Come Fratelli d'Italia avevamo espresso, a piu' riprese, enormi dubbi su un progetto molto nebuloso sia dal punto di vista della compagine societaria a capo dell'...

Silk Faw, è finita: la Regione Emilia-Romagna revoca il contributo e 'straccia' l'accordo il Resto del Carlino

REGGIO EMILIA – Anche il Comune prende atto della rinuncia da parte di Silk Faw al progetto di realizzare a Reggio Emilia uno stabilimento produttivo per hypercar elettriche. A seguito della rinuncia ...Seconda sconfitta per Bonaccini ma anche Prodi... La società cino-americana avrebbe prodotto supercar elettriche a Reggio Emilia, non è mai partita e ...