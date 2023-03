Silicon Valley Bank, perché è fallita: cosa potrebbe accadere (Di sabato 11 marzo 2023) La Silicon Valley Bank è fallita e ha chiuso. Si tratta della banca americana fondata nel 1987 da Bill Biggerstaff e Robert Mearis. Inizialmente l’idea era quella di ottenere dei guadagni sulla crescita delle aziende tech della Silicon Valley. Infatti, il suo interesse era puntato sui prestiti da rendere disponibili a società tecnologiche. Non solo, la banca si basava anche sui servizi di private Banking per persone aventi un patrimonio faraonico. Col trascorrere degli anni, prima di arrivare a questo fallimento, la Silicon Valley Bank è diventata un colosso mondiale. La banca è arrivata con i suoi uffici anche nelle città Shangai, Londra, Hong Kong, Francoforte e Pechino. Crac Silicon ... Leggi su comeguadagnareoggi (Di sabato 11 marzo 2023) Lae ha chiuso. Si tratta della banca americana fondata nel 1987 da Bill Biggerstaff e Robert Mearis. Inizialmente l’idea era quella di ottenere dei guadagni sulla crescita delle aziende tech della. Infatti, il suo interesse era puntato sui prestiti da rendere disponibili a società tecnologiche. Non solo, la banca si basava anche sui servizi di privateing per persone aventi un patrimonio faraonico. Col trascorrere degli anni, prima di arrivare a questo fallimento, laè diventata un colosso mondiale. La banca è arrivata con i suoi uffici anche nelle città Shangai, Londra, Hong Kong, Francoforte e Pechino. Crac...

