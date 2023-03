Silicon Valley Bank, l’Amministratore delegato ha ceduto le azioni 15 giorni prima prima del crac (Di sabato 11 marzo 2023) Due settimane prima che Silicon Valley Bank finisse nel baratro della bancarotta, il Ceo Greg Becker aveva venduto 12.451 azioni della banca per un valore di oltre tre milioni e mezzo di dollari. E il direttore finanziario Daniel Beck aveva venduto duemila azioni per un valore complessivo di 575 mila dollari. Lo riportano numerosi media americani. Le due operazioni sono arrivate prima del commissariamento, deciso ieri, che ha fatto crollare il titolo, passato da 287 dollari circa a 39,49 di oggi. Il Ceo, che nelle ultime ore ha cercato di rassicurare gli investitori, garantendo la presenza di una “liquidita’ di alto livello” nei depositi, ma intanto lui ha mostrato di essere il primo a non credere nel futuro di Svb. ... Leggi su ildenaro (Di sabato 11 marzo 2023) Due settimanechefinisse nel baratro della bancarotta, il Ceo Greg Becker aveva venduto 12.451della banca per un valore di oltre tre milioni e mezzo di dollari. E il direttore finanziario Daniel Beck aveva venduto duemilaper un valore complessivo di 575 mila dollari. Lo riportano numerosi media americani. Le due opersono arrivatedel commissariamento, deciso ieri, che ha fatto crollare il titolo, passato da 287 dollari circa a 39,49 di oggi. Il Ceo, che nelle ultime ore ha cercato di rassicurare gli investitori, garantendo la presenza di una “liquidita’ di alto livello” nei depositi, ma intanto lui ha mostrato di essere il primo a non credere nel futuro di Svb. ...

Il crac di Silicon Valley Bank, così i visionari hanno perso la partita a poker NEW YORK - Era nata intorno ad un tavolo da poker. E forse questa circostanza avrebbe dovuto mettere in guardia i suoi clienti, sul destino segnato della Silicon Valley Bank. Epperò per quarant'anni era stata l'angelo custode dei visionari che sognavano di inventare il nostro futuro digitale, e avevano solo bisogno di qualcuno che credesse alle loro idee. Migranti, sbarchi e soccorsi ... che chiuderà Silvergate Bank, e da Svb Financial, capogruppo della Silicon Valley Bank, che ha tentato di raccogliere oltre 2 miliardi di dollari di capitale per compensare le perdite sulle obbligazioni. L'incubo di una nuova Lehman Alla Silicon Valley Bank è successo quello che è successo a Lehman Brothers a settembre 2008. Una fuga di depositi e un crollo di fiducia tale da porla subito di fronte a un bivio: fallimento o salvataggio. Chiude la Silicon Valley Bank. Yellen: monitoriamo la situazione Nel giro di appena 24 ore dall'inizio della vicenda che ha coinvolto la Silicon Valley Bank, il Dipartimento per la protezione e l'innovazione finanziaria della California ha chiuso la banca. Svb, fallito l'aumento di capitale Il settore bancario mondiale ha subìto una scossa dopo che Svb Financial, capogruppo della Silicon Valley Bank, aveva avviato un aumento di capitale.