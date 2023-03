Silicon Valley Bank: ci rimettono sempre i risparmiatori (Di sabato 11 marzo 2023) Ancora un'altra banca in default? Certamente e sicuramente non sarà l'ultima. Nel settore bancario troviamo diverse specializzazioni, per esempio: c'è chi si occupa solamente della gestione del risparmio, chi lavora ancora come una banca commerciale e poi molte altre banche si sono introdotte in settori “nuovi” come le criptovalute, i derivati ecc. La domanda però è sempre la stessa: perché a rimetterci deve essere sempre il “povero” risparmiatore? Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 11 marzo 2023) Ancora un'altra banca in default? Certamente e sicuramente non sarà l'ultima. Nel settore bancario troviamo diverse specializzazioni, per esempio: c'è chi si occupa solamente della gestione del risparmio, chi lavora ancora come una banca commerciale e poi molte altre banche si sono introdotte in settori “nuovi” come le criptovalute, i derivati ecc. La domanda però èla stessa: perché a rimetterci deve essereil “povero” risparmiatore? Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Silicon Valley Bank è stata sospesa a Wall Street in attesa di comunicazioni. I titoli della banca sono in calo del… - classcnbc : Banche, rischio contagio? La crisi di Silicon Valley Bank preoccupa i mercati e si teme un contagio per gli istitu… - putino : Commento a caldo sulla vicenda Silicon Valley Bank (SVB): leggo preoccupazione sui giornali italiani e mondiali per… - SoniaLaVera : RT @MinutemanItaly: Silicon Valley era già crollata da anni, il fallimento della sua banca (“abbiamo una banca”) è solo un triste epilogo.… - Alb_Franc_Weiss : Il fallimento della Silicon Valley Bank e le notizie che la riguardano indicano che non sarà un caso isolato: secon… -