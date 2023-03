Sighel | doppietta da impazzire ai Mondiali di Seul | oro nei 500 e argento nei 1500

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : CHE SPETTACOLOOO ???????? Sighel fa doppietta e vince anche l'oro nei 500 metri ???? #Shorttrack | #Sighel - andrewsword2 : RT @Gazzetta_it: #Sighel, doppietta da impazzire ai Mondiali di Seul: oro sui 500 e argento sui 1500 #shorttrack - 16RomAmoR : RT @Eurosport_IT: CHE SPETTACOLOOO ???????? Sighel fa doppietta e vince anche l'oro nei 500 metri ???? #Shorttrack | #Sighel - cava_gabry : RT @Eurosport_IT: CHE SPETTACOLOOO ???????? Sighel fa doppietta e vince anche l'oro nei 500 metri ???? #Shorttrack | #Sighel - TruppoStefano : RT @Eurosport_IT: CHE SPETTACOLOOO ???????? Sighel fa doppietta e vince anche l'oro nei 500 metri ???? #Shorttrack | #Sighel -

La seconda giornata dei Mondiali di short track a Seul si colorano di azzurro. Nel Mokdong Icerink Pietro Sighel (Fiamme Gialle) è stato il protagonista di una doppietta straordinaria: prima ha conquistato l'argento nei 1500, battuto solo dal coreano Park Ji-Won. Il bis Il ventitreenne di Baselga di Piné ha poi vinto l'oro nei 500 metri. Una medaglia mai conquistata prima dal nostro Paese.

Sighel, doppietta da impazzire ai Mondiali di Seul: oro sui 500 e argento sui 1500 La Gazzetta dello Sport

Un grandissimo Pietro Sighel ha piazzato la doppietta per l'Italia ai Mondiali di short track iniziati ieri in Corea del Sud: oro nei 500 metri e argento nei 1500.