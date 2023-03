Sicilia, a scrivere il piano territoriale regionale c’è anche il capo della Commissione che dovrà valutarlo. Lui: “Credo farò un passo indietro” (Di sabato 11 marzo 2023) Il valutatore che coincide con il valutato. È il rischio che si corre, in Sicilia, nella redazione del piano territoriale regionale con valenza economico-sociale, che dovrà delineare le strategie di sviluppo dell’isola. Si tratta di uno strumento che in Sicilia non è mai esistito nonostante la sua necessità fosse emersa già a fine anni Settanta, quando a guidare la Regione era Piersanti Mattarella, il fratello dell’attuale presidente della Repubblica, poi ucciso in un agguato nel 1980. A occuparsi della progettazione del piano, che conterrà le linee guida per i piani regolatori di 391 Comuni, saranno alcuni esperti individuati a dicembre scorso con una gara del valore di poco meno di 740mila euro. Sul tavolo della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 marzo 2023) Il valutatore che coincide con il valutato. È il rischio che si corre, in, nella redazione delcon valenza economico-sociale, chedelineare le strategie di sviluppo dell’isola. Si tratta di uno strumento che innon è mai esistito nonostante la sua necessità fosse emersa già a fine anni Settanta, quando a guidare la Regione era Piersanti Mattarella, il fratello dell’attuale presidenteRepubblica, poi ucciso in un agguato nel 1980. A occuparsiprogettazione del, che conterrà le linee guida per i piani regolatori di 391 Comuni, saranno alcuni esperti individuati a dicembre scorso con una gara del valore di poco meno di 740mila euro. Sul tavolo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... danoris2110 : Più che indignarci per un soggetto la cui indecenza è diventata patrimonio dell'Unesco e sulla quale si potrebbe sc… - OazioNigro : @robylum @PBerizzi @ellyesse Ci fu un precedente in Sicilia dopo indagini varie Si scoprì che furono esponenti del PD a scrivere La svastica - _Chiara_Mente_ : @liamazzola @Emme_comegesooo La tua amica (o amico, non so) mi ha bloccata. Potresti dirle/dirgli che dovrebbe impa… - DemirTravel : --- ??AUGURI a TUTTE LE DONNE ??--- Offerte Vacanze in Sicilia ---PER INFO CHIAMARE o SCRIVERE--- Telefono: 0921428… - Marcusmanch : @Stefano173456 Sei eri mantenuto dal rdc nn scrivere cazzate, trova qualsiasi lavoro. Dalla Sicilia sono andato a l… -

Meloni al bivio IL COMPLEANNO DI SALVINI Debbo scrivere con franchezza che non ha aiutato Meloni a migliorare la ... che fu un disastro", finito non a caso in un processo ancora in corso in Sicilia consentito dal ... Gli errori di Meloni visti dai giornali L'ERRORE AL COMPLEANNO DI SALVINI Debbo scrivere con franchezza che non ha aiutato Meloni a ... che fu un disastro", finito non a caso in un processo ancora in corso in Sicilia consentito dal ... Verso le elezioni: Li Vigni a Partanna. La situazione a Trapani, Custonaci, Pantelleria La realizzazione in Sicilia di un porto di interesse internazionale in grado di consentire l'... Una pagina nuova che siamo pronti a scrivere insieme a tutti i custonacesi'. PANTELLERIA. Il Pd ... IL COMPLEANNO DI SALVINI Debbocon franchezza che non ha aiutato Meloni a migliorare la ... che fu un disastro", finito non a caso in un processo ancora in corso inconsentito dal ...L'ERRORE AL COMPLEANNO DI SALVINI Debbocon franchezza che non ha aiutato Meloni a ... che fu un disastro", finito non a caso in un processo ancora in corso inconsentito dal ...La realizzazione indi un porto di interesse internazionale in grado di consentire l'... Una pagina nuova che siamo pronti ainsieme a tutti i custonacesi'. PANTELLERIA. Il Pd ... Sicilia, a scrivere il piano territoriale regionale c’è anche il capo della Commissione che dovrà… Il Fatto Quotidiano