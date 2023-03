Siccità | perché l’acqua non la prendiamo dal mare?

Leggi su panorama

(Di sabato 11 marzo 2023) Ormai è emergenza continua. In diversi Paesi, per sopperire alla scarsità di piogge, si ricorre alla desalinizzazione. Un metodo che andrebbe adottato anche in Italia. Ormai è un fatto che le piogge nel nostro Paese scarseggino. La speranza che si tratti di un fatto limitato nel tempo si affievolisce sempre di più per due ragioni sostanziali. La prima è che, come risulta dal database georiferito ad alta definizione ArCIS, se nel Centro -nord le piogge annuali dal 1961 al 2022 non mostrano tendenze significative in crescita o calo, quelle tra giugno e agosto si sono ridotte nello stesso periodo in maniera evidente in ampie zone del territorio nazionale. Insomma, lasembra una vera tendenza degli ultimi 60 anni, che si potrebbe riassumere dicendo che d’estate non piove quasi più. La seconda ragione è che i modelli dell’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate ...