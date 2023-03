“Si sono lasciati!?”. Bomba sulla coppia vip italiana: “Lui ha perso la testa per una cantante” (Di sabato 11 marzo 2023) Un’altra notizia di gossip scuote il mondo dei vip. Una coppia sarebbe fortemente a rischio, secondo le ultime indiscrezioni che giungono da due fonti differenti. Loro stanno tentando di tutto pur di smentire le voci, ma sembra difficile che le voci possano stopparsi improvvisamente. Anche perché chi ha riferito tutto è ben informato su questi argomenti di cronaca rosa. Ad essere sempre più vicino alla separazione sarebbe Damiano David dei Maneskin, che starebbe già virando su altri orizzonti e sarebbe in procinto di lasciare la fidanzata. Una news che sta mettendo in ansia i fan della coppia, infatti Damiano dei Maneskin e la sua fidanzata non andrebbero più d’accordo come una volta. Il sito Dagospia ha paventato la possibilità che lui si sia distratto a causa di un’altra ragazza famosa, che lo avrebbe messo in difficoltà. La relazione tra lui e la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 11 marzo 2023) Un’altra notizia di gossip scuote il mondo dei vip. Unasarebbe fortemente a rischio, secondo le ultime indiscrezioni che giungono da due fonti differenti. Loro stanno tentando di tutto pur di smentire le voci, ma sembra difficile che le voci possano stopparsi improvvisamente. Anche perché chi ha riferito tutto è ben informato su questi argomenti di cronaca rosa. Ad essere sempre più vicino alla separazione sarebbe Damiano David dei Maneskin, che starebbe già virando su altri orizzonti e sarebbe in procinto di lasciare la fidanzata. Una news che sta mettendo in ansia i fan della, infatti Damiano dei Maneskin e la sua fidanzata non andrebbero più d’accordo come una volta. Il sito Dagospia ha paventato la possibilità che lui si sia distratto a causa di un’altra ragazza famosa, che lo avrebbe messo in difficoltà. La relazione tra lui e la ...

