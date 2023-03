Si sente male sul treno Roma-Milano, specializzanda in medicina gli salva la vita (Di sabato 11 marzo 2023) Gli ha praticato un massaggio cardiaco salvandogli di fatto la vita. Protagonisti della vicenda, avvenuta nei giorni scorsi su un treno che da Roma era diretto a Milano, una giovane specializzanda del Campus biomedico di Roma, al primo anno, e un viaggiatore di 65 anni, di cui la giovane professionista non conosce il nome, ma ricorda solo quelle poche parole che l'uomo appena è rinvenuto ha pronunciato: "Grazie, questo colpo ci voleva". Leggi su tg24.sky (Di sabato 11 marzo 2023) Gli ha praticato un massaggio cardiacondogli di fatto la. Protagonisti della vicenda, avvenuta nei giorni scorsi su unche daera diretto a, una giovanedel Campus biomedico di, al primo anno, e un viaggiatore di 65 anni, di cui la giovane professionista non conosce il nome, ma ricorda solo quelle poche parole che l'uomo appena è rinvenuto ha pronunciato: "Grazie, questo colpo ci voleva".

