Short track, Pietro Sighel si consacra ed è argento ai Mondiali nei 1500 metri! (Di sabato 11 marzo 2023) Pietro Sighel lascia subito il segno nei Mondiali di Short track in corso di svolgimento a Seul. Prima finale e subito prima medaglia per il trentino, che si mette al collo un fantastico argento nei 1500 metri. Si tratta del terzo podio in carriera nella rassegna iridata per Sighel, che aveva conquistato una medaglia già nel 2021 nei 500 e nei 1000 metri. Con questo risultato, Sighel diventa il quarto italiano di sempre a conquistare una medaglia in ogni distanza individuale ai Mondiali. In precedenza ci erano riusciti Orazio Fagone, Fabio Carta e al femminile Arianna Fontana. La medaglia nei 1500 metri mancava poi all’Italia dal 2007, quando Nicola Rodigari vinse anche lui ... Leggi su oasport (Di sabato 11 marzo 2023)lascia subito il segno neidiin corso di svolgimento a Seul. Prima finale e subito prima medaglia per il trentino, che si mette al collo un fantasticoneimetri. Si tratta del terzo podio in carriera nella rassegna iridata per, che aveva conquistato una medaglia già nel 2021 nei 500 e nei 1000 metri. Con questo risultato,diventa il quarto italiano di sempre a conquistare una medaglia in ogni distanza individuale ai. In precedenza ci erano riusciti Orazio Fagone, Fabio Carta e al femminile Arianna Fontana. La medaglia neimetri mancava poi all’Italia dal 2007, quando Nicola Rodigari vinse anche lui ...

