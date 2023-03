Short track | Pietro Sighel è campione del mondo sui 500 metri a Seul – Il video

(Di sabato 11 marzo 2023)deldei 500dello. Sul ghiaccio del Mokdong Ice Rink di Seoul in Corea del Sud, l’azzurro in finale ha vinto in 41?166 precedendo il canadese Steven Dubois (41?223) e l’olandese Jens Van ‘T Wout (41?243). All’Italia l’oro mondiale in campo maschile mancava da ben 24 anni. Nel 1999 a Sofia, Fabio Carta s’impose nei 1500, trentino delle Fiamme Gialle, figlio di Roberto, nella capitale sudcoreana ha conquistato anche la medaglia d’argento nei 1500con 2’17?898 alle spalle del padrone di casa Park Ji Won (2’17?792). Bronzo di giornata al canadese Pascal Dion (2’17?986). March 11, 2023 su Open Leggi anche: Mondiali di snowboard, March e ...

ItaliaTeam_it : PIETROROOOOOOOOOOO ???? Un fenomenale Sighel è campione del mondo dei 500 metri ai Mondiali di short track di Seoul!… - ItaliaTeam_it : PIETRO IL GRANDE! ???? Rivivi la spettacolare impresa di Sighel nella finale dei 500 metri a Seoul. Un oro Mondiale… - fanpage : IMMENSO PIETRO SIGHEL! ???? Argento e oro in poche ore, l'azzurro conquista due medaglie pesantissime ai mondiali d… - asluigi46 : RT @Coninews: Ma buongiorno Pietro! ???? Ai Mondiali di short track in Corea del Sud, Sighel trionfa nella gara dei 500 metri e conquista an… - TV7Benevento : Short track: Mondiali, oro nei 500 metri e argento nei 1500 metri per Pietro Sighel - -

Pietro Sighel, 23 anni corre per le Fiamme Gialle, ma ai Mondiali di Seul si conferma il campione del ghiaccio. Nella gara sui 500 metri si è imposto grazie ad un ultimo giro strepitoso, che gli ha ...Un oro e un argento per Pietro Sighel ai Mondiali didi Seul, in Corea del Sud. Il 23enne azzurro ha vinto la medaglia d'oro nei 500 metri e l'argento nei 1.500. Sighel argento nei 1500 Il primo podio è arrivato nei 1.500 . Il trentino è ...Due riconoscimenti pesantissimi al collo. Doppia medaglia azzurra, d'oro e d'argento, ai Mondiali di, in corso sul ghiaccio del Mokdong Icerink di Seul. Il doppio colpo lo ha messo a segno Pietro Sighel che, prima ha vinto l'oro nella gara dei 500 metri, grazie a un ultimo giro da ...

Short track: ai Mondiali doppio colpo Sighel, è oro e argento Agenzia ANSA

(ANSA) - ROME, MAR 11 - Italy's Pietro Sighel on Saturday won a gold and a silver at the world short track speed skating championships in Seoul, Italy's first male gold in the championships for 24 ...NordEst – Giornata memorabile per lo sport trentino. Ai Mondiali di Short Track a Seul, in Corea del Sud: Pietro Sighel ha conquistato un oro e un argento, rispettivamente nei 500 e nei 1500 metri.