Short track | Mondiali | Sighel oro nei 500 metri e argento nei 1500

(Di sabato 11 marzo 2023) (Adnkronos) – La penultima giornata dei Campionatidisi è conclusa nel segno di Pietro. L’azzurro ha illuminato il ghiaccio del Mokdong Ice Rink di Seul (Corea del Sud) conquistando la medaglia d’oro nei 500. Dietro di lui il canadese Steven Dubois () e l’olandese Jens van ‘t Wout (bronzo). Splendida rimonta dell’italiano, partito nelle retrovie ma capace di piazzare la zampata risolutiva al fotofinish. Perè arrivata anche la soddisfazione della medaglia d’nei. L’oro è andato al padrone di casa Park Ji Won mentre il bronzo al canadese Pascal Dion. Gara ineccepibile da parte dell’azzurro. Quest’ultimo ha tagliato per terzo il traguardo ma, in virtù ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : PIETROROOOOOOOOOOO ???? Un fenomenale Sighel è campione del mondo dei 500 metri ai Mondiali di short track di Seoul!… - ItaliaTeam_it : PIETRO IL GRANDE! ???? Rivivi la spettacolare impresa di Sighel nella finale dei 500 metri a Seoul. Un oro Mondiale… - fanpage : IMMENSO PIETRO SIGHEL! ???? Argento e oro in poche ore, l'azzurro conquista due medaglie pesantissime ai mondiali d… - nyepez : RT @Coninews: Ma buongiorno Pietro! ???? Ai Mondiali di short track in Corea del Sud, Sighel trionfa nella gara dei 500 metri e conquista an… - SMSNEWSOFFICIAL : Ai Campionati Mondiali di short track uno strepitoso Pietro Sighel ha vinto l’oro nei 500 metri e l’argento nei 1500 -

La penultima giornata dei Campionati Mondiali disi è conclusa nel segno di Pietro Sighel. L'azzurro ha illuminato il ghiaccio del Mokdong Ice Rink di Seoul (Corea del Sud) conquistando la medaglia d'oro nei 500 metri. Dietro di lui il ...La penultima giornata dei Campionati Mondiali disi è conclusa nel segno di Pietro Sighel. L'azzurro ha illuminato il ghiaccio del Mokdong Ice Rink di Seul (Corea del Sud) conquistando la medaglia d'oro nei 500 metri. Dietro di lui il ...Doppia medaglia azzurra, oro e d'argento, per Pietro Sighel ai Mondiali di, in corso sul ghiaccio del Mokdong Icerink di Seul . Oro e argento per Sighel approfondimento Europei atletica, Larissa Iapichino batte il record di mamma Fiona May Sighel prima ha vinto l'...

Mondiali short track, Pietro Sighel fenomeno: oro nei 500 dopo l'argento dei 1500 m, rivivilo Eurosport IT

La decisione è stata presa dalla giuria della corsa. La gara riprenderà domani da Nizza con arrivo a Col de la Couillole dopo 142.9 km".L'azzurro ha vinto l'oro nella gara dei 500 metri, grazie a un ultimo giro strepitoso, che gli ha permesso di risalire dalla terza alla prima posizione. Poi, il 23enne trentino delle Fiamme Gialle, ...